科技平台以大數據找潛力客　聯電訊商邀內地人來港旅遊

旅客只需出示獲發的NFT，便可在商戶享用優惠。(陳澋俊攝)

港府大搞盛事經濟下，訪港旅客人次僅回復至疫前約60%，各行業均大呻旅客少市道差。科技平台聯同內地電訊商合作，推出首個針對香港旅遊業及零售業的Web3.0推廣項目。合作商戶等團體可「走出去」，利用大數據技術，發送邀請予指定類別的內地居民，並提供多張電子優惠券，吸引他們來港旅遊。平台指上月測試系統時邀請過千人來港，成功吸引300人來港並消費，又透露澳門政府將應用助推動旅客到指定地區吃喝玩樂。

科技平台「Axiomrsh」與中國移動新推出的Web3.0項目之下，商戶能利用該電訊商的應用程式或以SMS邀請內地逾10億用戶來港，並發送含商戶優惠券的虛擬NFT貨幣予他們。該些旅客來港時出示該NFT貨幣便可享用優惠。

Axiomrsh技術團隊主管張貝龍提到，中國移動掌握用戶的生活習慣、身處地方等數據，令平台能針對個別類型客人發放邀請及優惠。他又指，項目技術測試在上月底完成，當時邀請約1,000名未曾來港旅遊的內地居民赴港，並提供本港零售、餐飲及住宿等6個商戶的高達半價優惠，最終有300位抵港並使用優惠，反應正面。

張提到，除了一般派發優惠券，平台亦可推出活動，例如因應拍照打卡熱潮推出「打卡換獎賞」等任務活動，令旅客光顧附近商戶。他又稱即將協助澳門政府吸引訪澳旅客，前往澳門北區消費，提振當區同受北上熱潮而被打擊的經濟。旅遊促進會總幹事崔定邦則期望港府亦能牽頭，聯同業界善用科技改善推廣模式，吸引更多新內地旅客訪港。

中國移動MyLink中心商務主管張嘉韻就指，除了內地旅客，港澳居民亦能使用程式享受優惠，以刺激本地消費。