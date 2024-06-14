荃灣社區廳堂開幕　劏戶嘆治標難治本　促政府改善公屋輪候時間

劏房的居住環境普遍較為惡劣，不少劏房戶沒有獨立的廚房，只能被迫接受廚廁一體的居住環境。明愛荃灣廳堂今日（14日）正式開幕，明愛表示，該「廳堂」場地設有各種實際生活支援設施，能有效改善劏房戶的生活環境。有劏房住戶表示，設施確實能有效改善其生活質素，但是始終還是需要政府加快公屋的輪候時間，才能切實解決其生活問題。

「明愛荃灣廳堂—劏房戶延展生活空間計劃」（廳堂）場地位於荃灣街市4樓，廳堂設有社區廚房、社區洗衣房、學習空間及社區客廳等實際生活設施。香港明愛表示，該廳堂已經服務超過400戶劏房戶，不僅能延展劏房戶的生活空間，還能讓他們的生活更有尊嚴

劏房住戶翁小姐表示，自己目前居住的地方僅有150呎，自己還育有一子一女，平時生活有諸多不便。她還表示，這個社區廳堂開辦之後，由於距離方便，自己會時常前來煮飯、洗衣等，確實是能改善一些生活質素。但是翁小姐指出，此舉雖能對目前的生活有一些好的改變，但是要想從根源解決問題，還是需要政府在公屋的輪候時間上加快，才能切實解決劏房戶所面對的困難。

另一劏房住戶陳小姐表示，自己現時租住的劏房單位僅百幾呎，租金需要約每月5,000港元。目前是一家四口生活在一起，生活環境十分擠迫，但自從有了這個社區廳堂之後對其生活也帶來了很大幫助。陳小姐稱，每個星期都最少會來幾次，主要都是前來洗衣服、煮飯等，而且自己的子女平時也有來玩，她也非常放心，會有同事在廳堂內幫手照看小孩。此外，陳小姐還表示，過於狹窄的空間會不利於孩子的身心健康發展，她舉例平時如果家中有爭吵，會不希望讓子女知道，單是劏房由於沒有獨立房間，若家中一有爭吵，子女就會知道，恐長期如此會影響子女的身心健康。她也希望政府在公屋輪候上能盡可能快一些。

社區廳堂工作人員鄭先生表示，社區廳堂開放時間為每日中午12時至晚上10時。平時前來的街坊以母親帶小孩為主，每日約有20至30人左右，逢節假日時人會更多，街坊還會在廳堂舉辦一些如生日會等特別活動。鄭生還表示，平時會有2到3個同事在現場當值，家長也會很放心小孩子在廳堂玩，能有同事照看小孩家長也可以更放心的煮飯或進行一些別的活動。