當局申撥2.84億追加撥款　提高編制上限　議員批系統甩轆被指離題

政府希望將政府資訊科技總監辦公室及創新科技及工業局下效率促進辦公室的重組，以成立數字政策辦公室，並向立法會提出申請，將相關職位轉移及追加撥款，立法會財委會今日（14日）審批有關項目期間，議員田北辰指過往多個數碼平台、系統「甩轆」，詢問數字辦公室會如何改善，不過提問遭財委會主席陳振英斥問題為政策問題，應在資訊科技事務委員會詢問，而非財委會。

政府希望作出以下修訂，包括更改現有開支總目47「政府總部：政府資訊科技總監辦公室」的名稱為「政府總部：數字政策辦公室」；管制人員的職銜，由「政府資訊科技總監」改為「數字政策專員」；把總目135「政府總部：創新科技及工業局」下分目700項下的項目803「向社會創新及創業發展基金注資」的一般非經常開支承擔額相應地轉撥至已更改名稱總目47「政府總部：數字政策辦公室」項下；追加撥款2.84億元；就已更改名稱總目47「政府總部：數字政策辦公室」項下的編制上限(折合為按薪級中點估計的年薪總值)，提高超過9000萬元，由5.81億元增至6.71億元。創新科技及工業局局長孫東表示，項目不涉及額外撥款，追加款項也由創科局款項轉移。

議員田北辰表示，過去一年發生網絡保安和公共電子系統營運問題，包括機電工程署、公司註冊處、消防處資料外洩，區議會選舉、康體通、易通行、監考易甩轆，而以前任何部門出事，都是內部自己「搞掂」，只是處長出來講兩句，有些更不了了之，詢問新安排下，哪些數字辦需要負上責任，涉及部門承辦商是否會在合約上加條款，如罰錢、禁止投標一段時間。

陳振英斥問題為政策問題，應在資訊科技事務委員會詢問，但指「不過你撳得快，請孫局長答埋呢條」，但強調如再有議員詢問政策問題，「對唔住啦，我唔會容許再問啦！」

孫東回覆指過去一段時間出現問題，原因有多方面，有可能和過去一段時間政府加快推出數字政府有關，又指「打鐵還需自身硬」，最重要是先把自己工作做好，稱要在機制下功夫。他表示新的加強政府資訊科技項目管理和電子系統保安的措施會在月底公布，並很快開始實行。

不過，財委會主席陳振英表示政策問題花費8分多鐘，又指3頁多文件都是講政策改變，如討論政策問題可以去委員會列席提出，指自己即便不是委員，也有列席發言，稱「政策問題應該當時提，而非在財委會提」。隨後陳振英詢問田北辰是否按鈕要求第二輪發言，但田指「冇㩒到」、「你頭先講到咁，唔敢㩒」。