「港車北上」逾6萬單牌港車完成申請　港方配額將獲增至5000個

「港車北上」自去年7月推出後大受歡迎，現時港、澳私家車北上的配額由港澳兩地政府共同管理，至2023年先後推出共2800個香港私家車往來港澳常規配額，有效期不超過三年。運輸及物流局透露，港澳政府已同意進一步增加配額，包括5000個香港配額會按需求及實施情況分階段發放。當局會適時公布申請詳情。

立法會交通事務委員會下周五(21日)會舉行會議，據當局提交的文件透露，本港已有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，持有有效許可證合資格經大橋出行。大橋的使用量亦屢創新高，2024年5月大橋雙向車流量共約36萬車次，日均約1.2萬車次，比2023年同期上升約120%；當中「港車北上」佔每日大橋車流量的36%。

運流局指出，港澳政府已同意為港澳兩地私家車進一步增加配額，包括5000個香港配額，並按需求及實施情況分階段予以發放。就發放新增配額的安排，會大致維持現時的配額申請資格，以確保滿足申請人因工作及或商業活動往來香港和澳門的實際需要，從而推動兩地經濟。為進一步用好大橋及促進港澳之間的人員流動。不過，當局亦正考慮劃出一部分新增配額，開放予所有香港永久性居民和香港註冊公司申請（即有關申請者不受現時申請資格所限），並會適時公布有關申請詳情。

另外，隨着粵港澳三地人員往來越趨頻繁，為應對節慶假日期間香港市民及跨境旅客的出行需求，運輸署會與包括香港警務處等相關部門協調，在有需要時因應情況在落馬洲和皇崗及深圳灣口岸一帶實施適當的交通安排，以分流各種進入口岸的車輛，提供公共交通專用通道；亦會密切留意大橋香港口岸及附近道路的交通情況，與內地相關部門保持緊密溝通及按需要，採取相應的交通疏導管制措施。