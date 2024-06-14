「積金易」平台月底試行　工會促政府按期調整強積金供款上下限

「積金易」平台將於月底試行，工聯會權益委員會今日(14日)舉行記者會，要求政府兌現早前承諾，盡快落實為低收入及自僱人士代供強積金，以及完善強積金計劃，包括增設強積金保證回報計劃，並按期調整強積金供款的上下限等。

工聯權委主任丘燿誠表示，「積金易」平台關乎多項政策的落實，而早前政府承諾待「積金易平台」運行後，便會落實為低收入人士代供強積金的安排，現平台將於月底試行，故建議當局適時公布有關措施詳情，給一眾低收入打工仔派「定心丸」。

丘指，強積金供款的上下限已多年沒有調整，過去10年的供款上下限只分別維持在3萬港元及7,100港元，供款水平嚴重滯後，建議將上下限調整至適當的水平，即上下限分別應為4.85萬港元及9,900港元，以加強打工仔的退休保障。

他又指，自強積金2000年實施以來，其年率化淨回報約為2.6%，僅高於同期年率化通脹率1.8%，部分保守型基金年化率回報甚至不足1%，「積金易」雖可降低行政費，但仍不能改善回報不理想問題，建議政府盡快推出強積金保證回報計劃產品，保證回報率不低於通脹。