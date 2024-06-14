57歲女人珠海接受肉毒桿菌注射　三度入院後情況仍危殆

衞生防護中心呼籲，市民若要注射肉毒桿菌毒素，只應由註冊醫生處方和施行。

一名57歲女人4月及5月在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射後，出現言語不清和吞嚥困難等徵狀，衞生署衞生防護中心表示，正調查這宗注射肉毒桿菌毒素後疑似出現肉毒中毒的個案，呼籲市民若要注射肉毒桿菌毒素，只應由註冊醫生處方和施行。

中心表示，該名57歲女病人過往健康良好，她自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，翌日又雙眼下垂。5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療。同日，她不遵從醫生勸告自行出院。但翌日即5月23日已因言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。

不過，病人於6月2日出現呼吸困難、哽噎及四肢乏力，到將軍澳醫院急症室求診，同日又入院，並於6月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療。病人目前情況危殆。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

中心初步調查顯示，病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射。中心已將個案通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。