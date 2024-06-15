驗車貪污案禁之不絕　曾揭收賄逾10年猖獗

驗車貪污案過去亦曾被揭發，部分收受賄賂的情況甚至長逾10年。翻查紀錄，最近一次行賄事件於2018年被判刑。一名時任一車會會長兼在網上經營車身裝飾業務的男子，於2016年至2017年期間，串謀行賄運輸署指定車輛測試中心之一的驗車員，令4輛經改裝的私家車通過檢驗測試，涉事男子於2018年被判監4個月。

此外，運輸署指定驗車中心之一、大昌貿易行汽車服務中心轄下的九龍灣車輛測試中心，14名驗車員及主管被揭於2007年至2011年期間，串謀向該處的貴賓顧客放寬檢驗，讓本來不符法例規定的車輛通過測試，令車主獲發「車輛宜於道路使用」證明書。涉事14人於2015年被判監，其中11名驗車員被判入獄3至5個月，3名主管被判入獄6個月至兩年。

另一運輸署指定驗車中心、位於土瓜灣的一車行車輛測試中心，有驗車主管疑為增加公司生意額，自2000年至2011年間涉串謀6名驗車員下屬，替車房轉介的車輛驗車時，發現有輕微問題亦「鬆手」簽發合格許可證，涉事7人先後於2014年至2015年被判刑，其中一名驗車員被判入獄8個月，其餘6名被告則被判處160至240小時社會服務令。