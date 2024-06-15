邀合資格人士申請簡約公屋　房屋局：不影響傳統公屋輪候次序

簡約公屋首批元朗攸壆路單位最快會於明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成，合共提供4,400伙。房屋局局長何永賢今日(15日)在電台節目表示，下周起局方將會陸續將申請表寄到約8.5萬名合資格人士的信箱，輪候公屋3年或以上的申請人都會收到邀請。

何永賢表示，首批單位元朗攸壆路及牛頭角彩興路，合共提供4,400伙。簡約公屋編配優次計分制方面，會讓獲得較高分數人士優先入住，考慮因素包括，居住環境是否惡劣、申請人身體情況、家庭成員有否長者或小童，會否選擇新界或擴展巿區等。對於單人申請者或難以獲得較高分數，何永賢認為，本港社會結構以家庭為重心，若成員中有長者或小童等，考慮時會較複雜，故當局以家庭為核心設計。單身人士按居住環境等亦有機會加分。

問及簡約公屋租戶未來是否可直接入住傳統公屋，何永賢表示，入住簡約公屋不影響傳統公屋輪候次序和時間。現時簡約公屋用地最少使用期5年，會按需要決定會否延長。以輪候公屋時間平均5.7年，未來隨公屋落成量增加輪候時間會縮短，按簡約公屋申請人已輪候3年推算，預計很多租戶大約兩至三年後就可上公屋，甚至居住途中就可搬入。