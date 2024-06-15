機場三跑系統年內啟用　民航處搶人才　招攬航空交通管制人員

運輸及物流局局長林世雄今早(15日)發表網誌，三跑道系統預計在2024年內會啟用，隨著香港國際機場吞吐量的提升，民航處為應對未來航空交通服務需求和支援三跑道系統運作需要，對航空交通管制主任的需求大增，並於昨日(14日)展開招聘。民航處去年開始採用電子化方式對申請見習航空交通管制主任職位的申請人進行考核，務求以更高效的方式挑選合適人士入職。但考核的要求與過去並無二致。

林世雄指，航空交通管制主任作為一個專業，入職後會接受一系列在職培訓，包括空管基礎培訓課程及基本飛行知識訓練。之後再進行以本地程序為本的專業航空交通管制訓練，並需要持續進修及考取執照。

林世雄又透露，空管人員同一時間要管理多架飛機，特別是惡劣天氣下，幾秒內就要給予航班正確指示，所以考試期間特別注重考生的多任務管理能力與反應；又因為航空交通管制採用英語及大量代號，英語及記性亦是其中一個要素；給予機師航向指示時，三維空間的認知能力及辨別左右的能力亦是關鍵。

見習航空交通管制主任入職薪級點為見習職級薪級表第11薪點，以最新的薪級表計算為每月25,395元。當完成見習過程，成功考取第一張執照晉升為三級航空交通管制主任，薪酬亦會升級至公務員總薪級表第24薪點，以同樣計算方法為52,410元。