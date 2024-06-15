言語暴力成隱形傷害　學者籲勿將長者當「出氣袋」

虐老事件、以老護老引致的悲劇接連出現，不禁令社會反思長者面對的問題。香港理工大學應用社會科學學系甄秋慧就趁今日(15日)是「世界關注虐老日」，於一個電台節目中分享對虐老問題的看法。她指出，家人、照顧者對長者的言語暴力、精神傷害往往被忽視。甚至有長者認為自己「年紀大、無用、麻煩」，將問題歸咎於自己。她呼籲長者、家人及照顧者重視虐老問題，了解長者權益，避免對長者造成無形傷害。

甄秋慧表示，虐老問題是由個人、家庭、社會等各方面的因素影響造成。根據世界衞生組織定義，虐老指在任何互相信任關係中，單次或者重複的行為，又或者缺乏適當的行為，令到長者受到傷害；包括身體同精神上的暴力、 財產侵吞、性暴力同疏忽照顧。她引述研究指，香港每6.5個長者，就有1個可能正遭受虐待，未來數字相信會隨人口老化增加。

甄強調，除身體傷害外，精神暴力亦對長者有莫大影響。曾有個案因家人與家中長者信仰不同，趁其外出時將家中「神主牌」棄置到垃圾站。不過，長者往往本着「血濃於水」的想法，寧願逆來順受；甚至有長者將受虐問題歸咎於自身。同時，長者受健康及金錢所限，甚少外出，可傾訴的對象亦寥寥可數。加上不了解求助途徑，令他們求助無門，最後漸漸變成隱形個案。

她認為，預防虐老首先要提升大眾對虐老的關注。長者需要了解自身權益和受虐時求助的方法；家人、照顧者亦需要認識何謂「虐老」，慎防出現無意識的虐老行為，避免照顧者因感到壓力，將長者當作「出氣袋」。甄秋慧建議政府增加宣傳，提升社會對虐老的認知，並鼓勵市民關懷身邊長者，建立社區長者保護網絡，盡早支援高危人士及家庭。