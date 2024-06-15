仁濟醫院醫療事故4歲女童仍危殆　家屬質疑院方說法要求交代

仁濟醫院上月發生醫療事故，醫護人員為一名4歲女童縫合頭部傷口時突心臟停頓，後來更演變成缺血性腦病變，目前留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況危殆。事後女童父親報警並向議員求助，今日(15日)召開記者會，指院方早前的說法同實情有出入，質疑事故或涉醫療失誤，要求院方徹查，交代真相。

事故中的4歲女童心悅，因在家中跌倒導致頭部後尾枕位置受傷，經救護車送抵仁濟醫院，接受一位護士和一位醫務助理進行縫針程序。其父親黎先生在記者會憶述，縫針前女兒因害怕而在病床上哭叫，於是醫護人員用毛氈把她按住以防掙扎，當縫完3針後，把面朝下的心悅反轉身時，赫見她雙眼反白，沒有反應，醫生即時急救，結果至今仍需留醫，情況並不樂觀。他曾約見院方要求交代，但對方沒有承認錯誤，他又質疑院方不願面對真相「點解懷疑我個女先天性疾病，檢查一大輪都無發現，要檢查再驗驗」，他哀嘆「咁美好嘅家庭就咁畀佢哋摧毀咗，喺我個心插咗把刀，呢把刀每日都流血」，又指希望可以為心悅討回公道。

在旁的議員陳穎欣，指黎先生起初對院方非常信任，然而院方並沒有第一時間同家屬交代事件經過，反而召開記者，而黎先生是透過新聞報道，才知道院方在記者會的陳述，做法令人心寒。她指過去三星期，黎先生每日都在醫院守候在女兒病床邊，風雨不改，而今年的父親節對他來說很難過，他只希望心悅可以早日甦一家四口好像以前一樣開開心心過日子。

陳穎欣續指，早前仁濟醫院的記者會內容，心悅的家人有3大質疑，首先是院方於5月28日的記者會上否認縫針程序出錯，並指醫院是按一般做法將病人固定。不過黎先生指縫針過程中，有人曾一度將心悅的臉部朝下按壓在枕頭等。他質疑涉事的病房助理及護士在處理固定病人頭部擺放位置及按壓病人的力度等問題上會否存在指引「盲點」？為何院方早前的新聞稿只提及女兒「頭部向右接受傷口縫合」，卻沒有提及有人曾把心悅臉部向下按在枕頭。

其次，黎先生指心悅在縫針前清醒無異樣，當縫完第一針，有一名人員稱「小朋友乖咗喎」但未見醫護人員有反轉女兒查看情況，當縫完第三針後反轉身，已沒有反應。此外，心悅頭部傷勢不算嚴重，不明白為何縫3針的小傷口會演變成缺血性腦病變。黎先生認為仁濟醫院必須交代，事件中是否有相關醫療程序或指引出現失誤，或會否涉及人為過失。

黎先生又質疑仁濟醫院的處理手法，指曾兩度提出約見仁濟醫院，可是當女兒轉往瑪嘉烈醫院留醫，仁濟卻在與家屬溝通不足的情況下召開了記者會。其後在議員的介入下，院方管理層才安排正式會面。他表示對仁濟醫院已失去信任，感到失望及不滿。

就今次的醫療事故，議員陳穎欣指涉事的護士和醫務助理已暫時停職，而院方亦指即使調查結束，兩人亦不會重回原來的工作崗位。她促請醫管局、仁濟醫院成立根源分析委員會，並由專家、其他醫院的相關專科醫生等展開獨立調查，查出心悅心臟驟停、缺氧的原因。她認為院方有必要加強檢視現有縫針程序的指引中是否存在不足之處，並會繼續協助家屬全力配合警方調查，亦希望各界為心悅集氣、為心悅的父母打氣，希望在適切治療下，心悅的病情能有突破。

荃灣區議員葛兆源則指仁濟醫院主要服務荃灣、大窩口、葵涌一帶居民，希望仁濟醫院能進一步改善服務，尤其在增加人手、加強培訓和提升員工士氣等問題上作出改革，避免再有醫療事故發生。