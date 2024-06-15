爸爸傳統主要扮演家庭經濟⽀柱⾓⾊，較少參與照顧孩⼦，隨着時代轉變，⽗⺟親⾓⾊逐漸重疊。香港路德會社會服務處今日(15日)公布一項調查發現，逾半男⼠當「爸爸」感壓⼒ ，70%感⽣活缺彈性，甚或逾40%人與太太因管教問題出現較多衝突。團體建議爸爸，在兼顧養家的同時應多與太太溝通，彼此互相諒解，盡⼒協調及配合。

路德會今年5⽉在街頭隨機訪問，以及向3間幼稚園派發問卷，對象為育有6歲以下孩⼦的爸爸，調查他們在家庭崗位的參與及扮演⾓⾊，共收回278份有效問卷。結果發現，55.4%受訪者同意作為「爸爸」感到有壓⼒，同時61.7%人仍要兼顧養家者⾓⾊。

調查又發現，72.6%人間中參與或經常參與孩⼦的學業，有40.3%人每天會花逾⼀⼩時與孩⼦玩樂，73.8%人認為有孩⼦後使他們⽣活缺乏時間及彈性，甚至有65.8%人認為照顧孩⼦所花的時間遠超過其預期。

此外，調查亦發現，有43.2%人表示與太太在管教孩⼦⽅⾯會出現較多衝突，其中最常⾒的衝突為「規矩或規則」，佔52%；其次分別是「價值觀不同」及「孩⼦的學業」為主。至於除照顧孩⼦外，亦有40.7%人指需要較多⾄主⼒擔當做家務⼯作。

社⼯陳玲敏表示，基於較多男⼠不善於主動表達⾃⼰的情感，以致夫婦⼆⼈價值觀不同時，在管教⼦女⽅⾯較易出現衝突，但照顧家庭是⼀家⼈的責任，建議爸爸在兼顧養家的同時可多與太太溝通，了解各⾃期望，包括參與家庭事務⾓⾊定位及投放時間，彼此互相諒解，盡⼒協調及配合，有需要時亦可向社⼯尋求家庭輔導協助。