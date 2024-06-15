本地西瓜節夏至開幕　多種有機西瓜可供挑選

炎炎夏日，又到了吃西瓜的季節。一年一度的「2024本地有機西瓜節」將在下周開幕。漁農自然護理署今日(15日)在社交媒體平台公布，西瓜節將於下周五(21日)「夏至」當天開幕，届時在各區都會有市集，更有本地瓜農教你挑選心儀西瓜。

屆時本地瓜農會售賣本地種植的不同種類的有機西瓜，有機農場主梁太表示，十分期待屆時本地西瓜節，為此也種出了不少不同品種的西瓜，可以讓顧客嘗試更多種類的西瓜。梁太還建議，顧客若更喜歡甜的，可以嘗試黑美人西瓜，而無籽西瓜吃起來會更方便。

西瓜節自下周五至本月24日，每日上午10時至下午6時，會在青衣城農墟，青衣城一期一樓開辦。同時在其他農墟亦會有市集會場，包括7月5日至6日正午12時至晚上7時利園都市農墟，即銅鑼灣利舞臺廣場地面正門；7月7日上午11時至下午5時黃金海岸農墟，即屯門黃金海岸商場中庭；7月逢周日上午9時至下午4時大埔農墟，即大埔太和路(救護站側)；7月逢周三上午11時至傍晚6時耔籽農墟，即中環天星7號碼頭；7月逢周日上午11時至下午5時中環天星7號碼頭；7月逢周日上午11時至下午5時美孚有機農墟，即葵涌道架空道路下(美孚段)；7月逢周日上午11時至下午5時西貢周末有機農墟，即西貢海濱長廊(西貢海濱市集旁)；及7月27日至7月28日正午12時至傍晚6時織刻生活祭，即荃灣南豐紗廠1樓。