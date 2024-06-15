逾150件商朝青銅器展出　專家指可體現當年審美最高水準

中華文化淵源流長，不少古時中國的器物如今仍能展現出當年的貴族器具的奢華。今日(15日)至7月8日，香港賽馬會呈獻系列：天地之中─河南夏商周三代文明展開放展覽，在香港歷史博物館專題展覽廳及一樓大堂會展出曾在1996年出土的商朝青銅器。河南博物院也有通過社交媒體平台，向大眾介紹此次展出青銅器的種種特點。

河南博物院藏品管理部主任、研究員、夏商周考古方向博士石曉霆表示，青銅屬於銅錫或者銅錫鉛的合金，純銅中加入錫可以降低熔點，增强銅的流動性和提高合金的硬度。1996年鄭州南順城街銅器窖藏坑中出土的一件獸面乳丁紋銅方鼎，鼎四面都有獸面紋構成的獸面紋帶，四角和腹下部還有裝飾用乳丁紋帶，當中乳丁紋更是最早在新石器時代就已經出現。有學者認為，商代銅鼎上的這種裝飾紋路與「天命神鳥，降而生商」有關，應該是玄鳥卵的形象。此件器物更是能體現商代前期審美的最高水準。

香港賽馬會呈獻系列：天地之中─河南夏商周三代文明展會呈現逾150件(套)文物，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等，介紹河南省內重要的城址遺迹，以及三代的政治、社會、禮制及文化面貌。展廳位於香港歷史博物館專題展覽廳及一樓大堂，市民可以免費前往參觀。