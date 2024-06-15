上海仔兩度棄保潛逃竟獲放生　頭馬「金融趙」有樣學樣亦着草

本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻無視法紀，兩度棄保潛逃，流竄多國逍遙法外，最後於2020年返港隨即被捕。惟「上海仔」即使一度被捕並先後3次向執法部門報到，但疑因保護傘發功，「傾掂數」後屢獲放生。「上海仔」的惡行令其一眾爪牙有樣學樣，如其頭馬「金融趙」便着草潛逃達34個月，視本港司法如無物。

在現行法例下，保釋分為警察保釋及法庭保釋兩種。警察保釋即執法部門需要更多時間搜證，故批准疑犯保釋外出，須於指定時間內報到，毋須先將他控以任何罪行和押上法庭，但一旦棄保，都只是會沒收保釋金，沒有其他後果，可謂甚無阻嚇力。法庭保釋即由法庭批出的保釋，違反保釋條件者，屬於藐視法庭，可被檢控，法庭有權發出拘捕令將之拘捕，重新考慮保釋。「上樑不正下樑歪」，視法律如無物的上海仔，正正是在警察保釋下棄保離境；而其頭馬「金融趙」更不惜違反法庭批出的保釋條件，棄保潛逃數年，直至近日方落網。

上海仔兩度棄保潛逃，他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億港元懷疑黑錢，於2017年被警方拘捕，獲准以20萬港元保釋，他原需在2018年4月到警署報到，但他無現身，只由律師代表向警方發信，聲稱在泰國中風，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。執法部門及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，不接納無報到的理由，沒收其保證金並發通緝令。

另外，「上海仔」亦涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時在機場被O記拘捕，惟案件延至2018年仍未檢控。他同年5月15日須就事件到警署續保，惟他並無出現，執法部門再次發出通緝令及充公其5萬港元保證金。2020年底上海仔稱確診新冠肺炎潦倒返港，即涉兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等罪名被捕，惟執法部門無即時採取禁閉手段以防他再逃走，反而一再讓他續保，2021年10月20日因律政司指證據不足，上海仔終獲「放生」無條件釋放。