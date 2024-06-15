夕辭高鐵西九站　首班動臥今起行　抵埗京滬迎朝陽

「夕發朝至」的高鐵香港段京滬臥鋪列車今日(15日)起開通，之後逢周五至一，新增來往香港西九龍站及北京西站或上海虹橋站的動臥列車通宵班次。首班由香港開往北京的動臥列車，在今日傍晚6時24分開出，途經5個站，明日(16日)清晨6時53分抵達，全程約12.5小時。有市民對首次乘坐動臥列車充滿期待，直言「好開心、好激動」。

運輸及物流局局長林世雄在歡送儀式上致詞表示，現時京滬臥鋪列車一周4天提供服務，集中在周末，認為市民可於周五放工後上車，翌日即可抵達目的地。他又指未來會視乎需求，向內地爭取可否在其他日子加開班次。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，感受到旅客對京滬動臥列車的熱情；形容動臥列車是升級版的直通車。他指，乘客可在西九龍站進行一地兩檢，毋須再於目的地辦理入境手續，車程大幅縮短，相信會受到乘客歡迎。他又提到，除臥鋪列車外，港鐵亦在今日開通往湖南張家界鳳凰古城線，並增6個新站點，總數達78個站點，較2018年剛通車時增加8成。

中大法律系碩士1年級生梁同學表示，以往曾到廣州乘搭高鐵到北京，今次則是首次乘搭動臥列車，直言十分期待，因列車沒有浴室，笑言已「沖好涼上車」。她認為，高鐵香港段開通京滬臥鋪列車，可以讓乘客多一個選擇，更可節省一晚酒店錢。她表示，是次透過暑期實習計劃，到北京的法律事務所實習一個月。

現年70多歲的鐘太，曾多次到北京旅遊，以往都是乘坐火車或飛機往返，是次參加北京8天旅行團，首次乘搭動臥臥列車，直言「好開心、好激動」，認為車上設施齊全，行車速度快，可以節省交通時間，且臥鋪車廂4人一卡，可以方便老人家活動，又指不擔心上下鋪會辛苦。

香港中旅社董事總經理陳瑞東，是次舉辦的北京動臥8天團反應熱烈，推出不足半天就額滿，共招收35個團員，團費約2,000多港元，較以往乘搭飛機便宜三分一，價格上非常有優勢，性價比方面可與航空公司形成良性競爭，旅客亦可節省一晚住宿，且高鐵不受天氣影響，旅客在車上可輕鬆地與親朋好友或商業夥伴交流，期望以後會推出更多高鐵相關的旅遊產品。

首班由香港開往北京的動臥列車，在今日下午6時24分開出，途經深圳北、東莞南、廣州、長沙南和石家莊5個站點，明早6時53分抵達北京西站，車程由以往24小時31分，壓縮至12小時30分。而首班前往上海的列車，將在晚上7時49分開出，明早6時45分抵達，車程由以往19小時34分，壓縮至約11小時。