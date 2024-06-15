孔教學院大成小學將結束營辦　協助學生轉校　派發一萬元助學金

孔教學院決定，孔教學院大成小學會於2025/26年度停收小一，並將於2026/27學年結束營辦，將全力協助學生轉讀合適學校，並派發一萬元助學金。

學校指，自2023年不再獲教育局資助開辦小一後，縱然決定自資過百萬元開辦「私家班」，讓學校得以繼續營運，唯隱憂仍在。學童人數斷崖式下跌乃不爭事實，根據政府最新估算，黃大仙區明年適齡入讀小一學童人數跌穿2千，及至2027年更只有1500小一學生。面對如斯嚴峻現況，孔教學院評估未來再派「0班」之機會不低 ; 學校即使繼續營辦，恐怕亦未必能為學生提供持續而穩定的學習環境，故決定轉型以私校模式營辦，並及早公布決定，讓學生及教職員有充足時間規劃準備，好為學生提供轉校安排。

孔教學院將全方位協助學生過渡至合適學校，並撥備約600萬元為學生提供支援。小五至小六學生可繼續於本校就讀至升中，其他級別學生（包括準小一）則可安排轉讀同區小學，無縫升學。就協助學生過渡安排上，具體措施包括，孔教學院已與同區友校嗇色園主辦可立小學、天主教伍華小學、黃大仙天主教小學及天主教博智小學達成共識，現時本校小一至小四的學生，可在2024/25學年選擇轉往該校就讀；為所有轉讀其他津貼或官立小學的學生提供一萬港元助學金，以減輕家長購置新校服及書簿雜費的負擔等。

就協助教職員工具體措施包括，孔教學院其他屬校如有空缺，將優先考慮大成小學教師；本院也將按勞工法例及教育指引，對其他職工作適當安排。而為協助各持份者更清晰了解各項安排，孔教學院將安排第二場教職員及家長簡介會。