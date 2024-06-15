高鐵動臥列車開通　乘客瞓住去北京　新體驗非常興奮

現時前往北京，除了乘搭飛機或高鐵，還可乘坐高鐵動臥列車，體驗「瞓住去北京」。今日(15日)起開通、由香港開往北京的動臥列車共有16卡，由13卡臥鋪、1卡餐車及2卡的二等座車廂組成，可載約600名乘客。

東網記者今日隨首班高鐵動臥列車前往北京，可見列車上通道約98厘米，足以一人通過，若兩人同時通過需稍稍側身。每卡列車之間均設有兩個洗手台、一個坐廁及一個蹲廁。臥鋪房間類似膠囊旅館，每個房間內有4個橫向鋪位，設有推拉門；而床上放有枕頭、被鋪，床下放置一次性拖鞋，床邊有閱讀燈、衣架、垃圾桶等設施，列車上有提供輕食餐盒、熱水壺及紙巾等。

至於房間的尺寸數據，經記者用尺量度，房間高222厘米、長222厘米、寬193厘米，床長200厘米、寬70厘米，下鋪床下空間高約35厘米，可以放置行李箱；上鋪床至車頂高80厘米，下鋪床至上鋪床90厘米，每張床墊厚約10厘米。

市民阮小姐是次與妹妹一起跟團到北京旅遊8天，她表示，以往曾坐高鐵到潮州，是次首次坐動臥列車，直言非常興奮，認為列車設施新且行車穩定，「唔似坐車」，又指食物味道好，溫度亦夠熱，「好ok，好過搭飛機」，她透露，待天氣轉涼後，打算再約相朋友乘動臥列車前往北京或上海旅遊。

前往北京進行暑期實習的梁同學表示，列車設施乾淨又新淨，且臥鋪房間是上下床，較上中下床的臥鋪列車更方便女士上落。她表示，上車後曾上床試瞓，認為行車非常穩定，但就指未能找到充電插頭。列車將於明日(16日)早上6時53分抵達北京西站，梁同學表示，已定好明早6點的鬧鐘，提早起身梳洗，以避開人潮。

旅行社負責人、旅遊促進會總幹事崔定邦乘坐首發動臥列車帶團到北京，他認為是新體驗，可以在車上認識新朋友，「閂門可以打啤牌，開門又可以傾偈」，形容餐車是「party room」，更有團友是次特地回港坐首發列車。他提到，車上食物夠熱且分量足，價錢不過30多港元，「平過食兩餸飯」。他又指香港人過往多坐飛機，而外國及歐洲早有類似的列車，能有更深度的旅遊體驗。