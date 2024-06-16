細碼劏房起居倍艱難　住戶憂被取締及租金上升

劏房居住環境惡劣，政府去年成立「解決劏房問題」工作組，將在今年8月或之前公布取締建議。民間組織劏房支援連線就獲邀於周五（21日）向房屋局提交意見，連線早前以逐家逐戶方式了解劏房戶的困難，發現有劏房面積僅約6平方米，較政府及關注團體建議劏房面積最少應有7至10平方米更細小，除一張碌架床及雪櫃、椅子外，已無額外空間。65歲的謝女士與兒子、孫子一家三口便居住這類劏房，她表示，很擔心政府檢討劏房會取締不合格的分間單位，包括自己現居的那間，憂慮或要「瞓街」；又恐租金上升，希望盡快輪候到過渡性房屋，擺脫居住困境。

謝女士一家居於觀塘區一個約6平方米的劏房，目前靠兒子做散工維生。當初選擇劏房是因為租金低，惟最近加租，加上水電等每月需付近5,000元，已佔全家收入近半。昨日（15日）工作組副組長何永賢就提到，會參考團體提出的設定劏房最低面積為7至10平方米，即謝女士的單位或會成為取締目標，她坦言擔心以後要「瞓街」。

謝女士與40多歲的兒子和中一的孫子同住。整個單位分劏成6戶，有9人同住，需共用廚廁。走入單位中間有一條狹窄的走廊，勉強可供一人通過，走廊內非常悶熱，比室外高約攝氏5至6度，也沒有燈光照明。單位的公用地方貼滿住戶公告，寫着各種注意事項，抬頭布滿住戶自行加裝的通風管道、電線。謝女士憶述，試過下雨時「跳掣」，斷電令全部人無法煮飯。加上劏房單位處於低層，樓下又有不少食肆，間中會出現老鼠、蟑螂。

狹小的劏房內，除了家居雜物外，就只有小飯桌、雪櫃和雙層床。平日兒子睡在上層，孫子與謝女士則要「孖鋪」。三人只能輪流吃飯，孫子亦要在床上做功課。劏房內雖然有窗，但空間太少，只能把衣服晾出屋外走廊，孫子夏天校服「乾唔切」，惟有多買幾件替換。不過她亦笑指自己已經算「好」，單位可裝冷氣；鄰居劏房內無窗，只能靠功效較低的流動冷氣機。

謝女士仍在輪候過渡性房屋，面對單位或會被取締，又無錢搬屋，她擔心要「瞓街」，又怕劏房數量減少而租金上升，寧願「馬馬虎虎住細啲」。類似的個案為數不少，連線了解不同住戶意見後，向政府提出建議；包括安置問題、有序取締、執法力度、起始租金，以及劏房標準。

連線發言人連瑋軒促請政府在各區提供合共不少於2萬個單位；並將安置時間延長，配合輪候公屋年期。有即時危險的劏房應立即取締，再按樓宇負荷、消防安全等評分並按序取締。連又建議當局訂立取締劏房KPI(關鍵績效指標)，期望每年取締不少於1萬個劏房；同時加強執法力度，打擊違規業主。

若開始取締劏房，短期內或令租金上升。連線就建議政府引用差估署為全港單位訂立的應課差餉租值，將租值乘以150%，設立起始租金。