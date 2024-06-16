哈佛前教授傳赴港任教　曾涉千人計劃被判罪

因隱瞞自己曾經參與中國「千人計劃」而被判罪成的哈佛大學前教授利伯（Charles Lieber），據報將於7月前往中國，並將「討論香港大學潛在的教職任命和就業機會，並向教職員工和學生發表科學演講」。

據美國化學期刊《化學與工程新聞》（C&ENNews）上周三（12日）發布消息稱，根據假釋官提供的一份文件，65歲的利伯申請在7月份前往中國進行為期6天的旅行，法官已於當地時間上周日（9日）批准這一請求。利伯是全球納米材料領域的頂尖科學家。2020年1月，他在其哈佛大學的辦公室被捕。檢察官指控他沒有匯報自己獲得武漢理工大學「戰略科學家」稱號，以及沒有匯報參與武漢理工大學的工作，但利伯否認有關指控。

哈佛大學其後宣布對利伯教授安排無限期休假，與美國國家衞生研究院（NIH）等聯邦機構合作，開始利伯進行內部審查。2021年12月，法庭以利伯教授「作出虛假陳述、提交虛假納稅申報表和未報告中國銀行帳戶」，判其所有罪名成立。2023年4月，美國地方法院判處利伯監禁2天，另加2年假釋，其中前6個月居家服刑，以及罰款5萬美元。2023年2月，利伯從哈佛大學退休。他目前仍受假釋官的監督，出行需要獲得批准。