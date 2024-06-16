夕發朝至動臥抵京　運輸局將視乎上座率　考慮擴展至更多內地城市

首班由香港前往北京的高鐵動臥列車昨(15日)晚6時許由香港西九龍站開出，今(16日)早近7時抵達北京西站。有乘客稱，昨晚有行車聲音，但仍可「一覺瞓到天光」，又指今早起身後，可透過車窗觀賞沿途景色。運輸及物流局認為，「夕發朝至」動臥列車是新體驗及新出行模，會視乎列車的上座率，再考慮是否將動臥列車擴展至更多內地城市。

首列由香港開往北京的高鐵動臥列車今早6時53分抵達北京西站。在車站月台，有內地鐵路部門人員拉起橫額，歡迎首批香港出發的臥鋪乘客，站內亦有大型螢幕顯示歡迎字句。前往北京參與暑期實習計劃的梁同學表示，昨晚12時左右睡覺，今早5時多起床，雖然昨晚隔壁房間「有啲嘈」，但「瞓得幾好，一覺瞓到天光，依家精神唔錯。」她又指，若房間內有多一個插頭會更好。她表示，稍後會到酒店休整，參加由實習計劃舉辦的歡迎儀式。

丁生丁太與朱小姐一行10多人乘搭動臥列車前往北京，計劃在當地逗留兩日一夜。丁太表示，當時由一個朋友負責統籌買飛，主要是想體驗動臥列車。朱小姐稱，雖有行車的聲音，但聲音頻率沒有改變「都算瞓到」。三人今早約5時多起身，丁生稱，當時列車停靠在石家莊，「見到天光，就起身望下，睇吓風景」。朱小姐補充，當時窗外是平原，一望無際，是平日在香港少見的景色。

來自北京的崔小姐，早前由北京到深圳出差，昨日在深圳北站上車，因只買到普通票，故只能在餐車過夜。但她認為，整個行程非常溫暖及開心，高鐵的行車時間特別好，不用擔心像航班般會延誤或取消，很方便兩地往來。她表示，以往較少乘坐動臥列車，但之後會考慮乘坐動臥列車由北京到香港旅遊。

運輸及物流局局長林世雄亦是首列京港高鐵動臥列車的乘客，他表示，昨晚在車廂臥鋪「瞓得好」，認為「夕發朝至」是新體驗及新出行模式，可讓旅客有更多選擇。被問到會否爭取將高鐵臥鋪列車擴至更多內地城市，林世雄指出，現時「夕發朝至」臥鋪列車只是剛開始，首先要累積經驗，視乎列車的上座率再作打算。