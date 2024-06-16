啟德體育園將辦更多體育及文藝盛事　政府指有助零售餐飲業

本港欠缺場地，外界指無論對發展盛事、演唱會及體育經濟均構成障礙，亦減慢了經濟復甦的步伐。有財金官員指隨着啟德體育園將於明年上半年落成啟用，將可支持本港舉辦更多國際級的體育和文藝表演盛事，同時為零售、餐飲及旅遊相關行業帶來更多生意。

財金官員今日(16日)在網誌中隨講及啟德體育園外，又指電影也是文化生活的重要部分，而電影票房反映市民對港產電影的認同，去年上映的《毒舌大狀》和近月的《九龍城寨之圍城》是香港電影史上首兩套票房過億的港產電影。

對於有政界及演藝業界要政府協助電影發展，財金官員重由，指在過去20多年來，香港電影發展基金一直支持港產電影的創新和製作，政府亦持續給予基金支持，繼2019年《財政預算案》注資10億港元後，去年《施政報告》亦宣布再注資14億港元。基金至今已資助100多部電影，涉及超過100名新進導演和監製，同時發掘了大量年輕演員、創造數以千計的職位，相關電影獲得超過160個本地和國際獎項。

該官員強調政府亦積極率領代表團參加康城、柏林、威尼斯等國際電影節，將來亦會積極參與於多倫多、釜山及東京等地舉行的國際電影節。