搗年利率逾200厘大耳窿集團拘20人　涉款逾百萬元

秀茂坪區執法人員早前經情報分析及調查後，鎖定一個活躍於九龍區、由黑社會操控的「高利貸」及「非法收債」集團。涉案集團分工仔細，先以持牌放債人公司作掩飾，以俗稱「Cold call」招攬借款人，聲稱毋須出示工作證明及收入證明及進行壓力測試，便可以輕易借錢，事實上集團以非法手段收取逾百份之200的利息。當借款人無法還款時，集團便會派出「行動組」成員上門滋擾借款人及家人及朋友，甚至會作出「塞匙窿」、淋紅油、刑事恐嚇、毆打等迫使借款人還款。

人員於6月7日至15日展開代號「禁械」的拘捕行動，搗破集團位於尖沙咀一間持牌放債人公司，2個分別於牛頭角及元朗住宅單位，及全港多區拘捕合共拘捕20人（15男5女，年齡介乎20至64歲），當中包括3名骨幹成員、3名職員，以及14名被集團招攬的「行動組」成員。

據悉，該集團會在社交平台以「搵快錢」方式招攬年輕人成為「行動組」成員。在被捕人士中，5人為電話登記持有人，7人負責為張貼收數字條、2人自稱三合會成員。初步調查相信，涉案入士於2023年12月27日至2024年3月14日期間，涉嫌在秀茂坪區內16宗非法收債案件，涉借貸金額約110港元及9名借貸人，其中一名借貸人的累積借貸金額約80萬港元，由於該名借貸人因無法還錢，除被多次滋擾、亦以被自稱三合會成員的人士上門襲擊，甚至在子女就讀學校張貼收數字條。

被捕人士分別涉嫌「以過高利率借貸」、「串謀以過高利率借貸」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「自稱三合會成員」等罪。

而涉案的尖沙咀區一間持牌放債公司，最少涉及2宗「以過高利率借貸」及「洗黑錢」的不法活動。該公司會透過網上傳宣及隨機傳銷電話方式，以快速批核貸款方式作誘因，借款人只需在財務公司40分鐘，或透過電話及社交媒體等方式提交個人資料便可以借錢，受害人因貪一時之快便而墮入陷阱。當受害人簽約後，隨後集團以不同藉口，例如收取手續費及行政費，收取百份之20至25的現金。其中一個例子，借貸人借1.5萬港元，但被抽起百份之20至25、即3200港元為手續費，財務公司更要他每30日還款超過5400港元，年利率高達百份之223.73，比法定最高年利率百份之48高出近4倍。

行動中，檢獲30萬現金、大量銀行卡、多部電話及電腦、借貸文件、及相信與犯罪得益有關的房車及手錶等證物。調查顯示，其中一名骨幹成員以個人銀行戶口清洗逾580萬港元的犯罪得益。所有被捕人已獲准保釋候查，須於七月中旬向執法部門報到。