受反修例疫情影響　家庭幸福感處低水平　團體指須找到壓力所在

3年疫情，市民生活大受影響，而疫後經濟復甦緩慢，打擊各行業。有團體在去年7至8月訪問逾4,000人，發現近10%受訪者認為自己的家庭幸福感指數為低。研究團隊表示，指數由2020年開始下跌，到去年仍處於較低水平，認為情況令人擔心，又相信感指數下跌與反對修訂《逃犯條例》事件及新冠疫情等有關，認為調查結果反映社會現況，故有需要更精準地協助幸福感較低的家庭找出壓力所在，並透過更多社福機構或靠高科技，提升他們的幸福感。

有關調查由香港大學醫學院團隊進行「賽馬會智家樂計劃」。針對有關的調查結果，項目首席調查研究員王文炳今日(16日)出席電台節目時表示，除了經濟條件、物質及收入外，亦有其他因素影響家庭幸福感，即使家庭環境或經濟差，都可以透過多與家人溝通，以及用較正向的方法，例如讚賞家人、與家人玩樂、為家人煮一頓飯，或者善用手機即時通訊軟件等，提升家庭幸福感。

他指調查發現有7至8%的受訪者認為一周內有5至7日都感到孤獨。他認為這與家人溝通有助降低孤獨感，指即使是吵吵鬧鬧，都總好過「10年都不見1次」，但對提升幸福感的作用就未必很大。他指有人認為是有問題、經歷離婚、與家人有財產爭拗，或小孩出問題的人才會尋求支援，但事實上這些都是偏見。他指，很多家庭服務都屬預防性質，若有家庭在經濟、溝通、關係，甚至工作上有需要，都可以尋求相關支援，亦有很多服務能夠透過網上提供。

被問及調查發現女性和年長人士的幸福感較高，他解釋，女性一般較多照顧家庭日常生活，對家庭的感受或會較深，韌性會較強，而年長人士經歷眾多風浪，很多事情都已「看化」，抗逆力相對高，只要家人多花時間陪伴，他們就會較易感到幸福。

賽馬會智家樂計劃在過去10多年與20多間社福機構合作，推出不同活動協助社區內的低收入家庭。