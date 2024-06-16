不同意控煙加辣礙旅客訪港意欲　王文炳：禁煙沒影響食肆生意

對於政府就控煙擬推「加辣」措施，香港大學李嘉誠醫學院助理院長、護理學院教授王文炳今日(16日)在一個電台節目中指出，有信心本港能在明年底或之前，將吸煙率進一步降至7.8%，期望政府明年繼續大幅加煙稅，指這是即時有效果的措施，又強調嚴厲控煙政策不會影響旅客訪港意欲。

王文炳指政府推出10項短期措施均已長時間醞釀，包括已透過公眾諮詢綜合不同意見，結合了很多以往發表的控煙政策研究結果，以及世衞的相關指引；而中長期措施亦是以相當全面和嚴謹的方式制訂。

除了有信心吸煙率進一步下降外，他又建議政府要推出創新的戒煙服務，主動到社區找出煙民，為他們提供簡短的戒煙服務，如果未能發揮效果，就要再轉介他們接受非牟利機構、醫管局或大學提供的長期戒煙服務。

被問及有人認為嚴厲的控煙政策將影響旅客訪港意欲，他不認同說法，指以往擴大禁煙區，已證明不會令食肆生意減少。他又質疑有人假借煙民身份，提出與控煙政策對立的意見，強調「煙民永遠都是我們的朋友」，指控煙政策並非針對煙民，而是針對煙草和煙商。

他續稱，指令煙民無自由的不是控煙政策，而是煙草和煙商，指吸煙者被尼古丁控制，反而會喪失選擇其他健康活動的自由。

政府早前發表《控煙策略諮詢文件》，就下階段的控煙措施收集市民的意見，諮詢日期至9月30日。諮詢文件以4個策略為主軸，分別為「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」，有關內容包括擴大禁煙區、禁止「邊行走邊吸煙」的行為、持續加煙稅、煙包健康警告面積由85%擴大至100%等。