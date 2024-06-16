調查指7成人贊成規管劣質劏房　單身女等17年未獲派公屋

港人居住環境兩極，若要安得廣廈千萬間，調查指劣質劏房應當取締。有關注團體最近調查發現，7成受訪劏房住戶，贊成政府立法規管劣質劏房，受訪者中有近3成指其居所沒有自然光，住戶面對石屎剝落、滲漏嚴重，甚至鼠患及木蝨等問題，盼政府正視基層所需，改善單身人士公屋輪候，讓劏房戶告別惡劣居住環境。

明愛社區發展服務去年12月至今年4月期間，訪問了231個基層劏房戶，近7成受訪者指，單位沒有足夠伸展空間，近3成室內沒有自然光，更有分別近兩成半訪者的單位內沒有通風設施，1成4人的住所沒有可打開的窗戶。有逾兩成受訪者稱，有天花石屎剝落及牆身滲漏嚴重的情況，近兩成屋內有嚴重的鼠患、木蝨等問題，有近一半受訪者認為所住單位是劣質劏房，當中以需要共用廚房或廁所的劏房戶佔大多數。

團體透過焦點小組做調查，結果顯示劏房戶認為居住面積、通風、採光設施、衞生環境及結構安全，都是界定劣質劏房的重要標準。而在訂立劏房標準最低面積時，當局需考慮是否有足夠空間可設獨立廁所、煮食空間及放置生活基本設備。

今年52歲的阿來，2006年已開始申請公屋，如今苦等17年仍未獲編排公屋。她指，當年只需要150分就可以上樓，而獲審查的分數一直增加到現時的445分。她指知道自己的分數也沒意思，認為獲審查的分數「龍門任佢搬，分數隨時加」，今年計分仍然要等4年。她近年共搬了5次，租金愈搬愈貴，面積愈搬愈細，現居處只有約70平方呎。曾有房屋署職員叫她結婚就可以加快上樓，她頓時精神崩潰，認為政府的政策是帶頭歧視單身人士。

至於告別劏房的重要一步，是住戶獲派公屋。不過，團體發現單身非長者劏房戶因經濟能力問題，只能選擇租金較平及細小的劏房單位，惟申請公屋政策對非長者單身人士採用計分制度，令他們輪候多年都未必編配到單位。團體建議當局制訂劣質劏房戶的同時，應改善單身人士公屋輪候的制度，並為單身劏房戶提供支援，長遠要加快公屋供應量。