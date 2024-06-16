逾半特色商戶欲返「龍城」　市建局預留舖位供5年特惠租金

為保存及傳承「龍城」區內「小街小舖」和「成行成市」的獨特氛圍及地區特色，市區重建局正推展九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃。市建局行政總監韋志成今日(16日)在網誌透露，團隊舉辦多場小組簡介會，其中超過一半的「街市食品店舖」和「潮泰食品及餐飲店舖」營運者在聽完介紹後，初步表示有意回遷「龍城」區繼續經營。

市建局指，在進行地區諮詢工作期間，留意到「街市食品店舖」的營運者關注商舖過渡經營安排的選址、面積大小、周邊配套和租金水平等，市建局團隊將作兩方面配合，包括過渡經營方案選址毗鄰九龍城街市、並增設臨時停車場以方便商戶上落貨。

至於在回遷安排方面，市建局說衙前圍道項目落成後，市建局已預留新發展項目內的部分商舖，供「街市食品店舖」的營運者優先租用，並提供特惠租金，為期5年，回遷的位置與日後新街市只是一街之隔。

至於屬特色商舖第二類別的「潮泰食品及餐飲店舖」，市建局在同區、落成日期比衙前圍道項目較早的啟德道/沙浦道發展項目，預留部分商舖予「潮泰食品及餐飲店舖」以優惠租金優先租用，讓營運者可留在原區經營。