中日「悟空」爬龍舟大鬥法　「春麗」誓師玩分身騷腿吸睛

一連兩日的「香港國際龍舟邀請賽」，今日(16日)進入第二日賽事，其中以雲集多支本地及海外隊伍的「扮嘢大賽」最為矚目。有隊伍以《龍珠》等動漫主題打扮；亦有隊伍以名著《西遊記》為題，打扮成孫悟空、豬八戒等角色參賽。

沙田浸信會派出18人參加「扮嘢大賽」，並打扮成《龍珠》、《海賊王》及《寶可夢》等動漫中的經典角色，亦不乏《街頭霸王》等電子遊戲人物，包括路飛、布瑪、笛子魔童、小智、皮卡丘及春麗等。隊員之一的蔡先生表示，今年是第2年參賽，對扮嘢比賽很有信心，沿途也有很多市民打卡合照；至於扮演龍珠角色原因，他指是因為該動漫已有2、30年歷史，希望藉透過扮演當中角色，可勾起眾多市民的童年回憶。

除龍珠外，亦有隊伍扮演中國名著《西遊記》中的孫悟空、豬八戒、沙憎等經典角色參賽。其中扮演孫悟空大師兄的Maggie表示，自己參加了龍舟比賽10多年，今早先參加了正式比賽，然後再參與「扮嘢大賽」。她說，是次比賽是特意借西遊記為題，寄意到大灣區取西經，祈求香港市民國泰民安、事事順景。

此外，由瑪格羅比和萊恩葛斯林主演的《芭比Barbie》深受歡迎，在全球各地引發了巨大粉紅旋風，今年龍舟比賽中亦有外國人以芭比打扮吸睛。其中來自德國的Britta透露，在新冠疫情前已經曾到港參賽，相隔5年再來港參賽，覺得香港仍然很有活力，比賽亦依然十分有氣氛，譬如各隊伍會互相打氣支持，非常有團體精神，又指是次扮演芭比是「for fun 」。

是次「扮嘢大賽」由9號「香港乳龍」勇奪冠軍；15號「香港女童軍龍舟隊」則奪亞軍；4號 「Hong Kong Sea Cadet Corps」則取得季軍。