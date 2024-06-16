業界料全年零售額錄雙位數跌幅　指追求疫情前水平不切實際

本港零售業受疫情及離港消費打擊，香港零售管理協會主席謝邱安儀今日(16日)在電視節目中表示，最新預測全年零售總銷貨價值是低雙位數跌幅，坦言追求疫情前的銷售額不切實際，她指出4月零售總銷貨價值按年跌近一成半，更是2020年7月以來最差，主要與大批港人北上消費以及旅客消費模式轉變有關。她又促請盡快提高訪港內地旅客購物免稅額至一年10萬元人民幣，亦要參考內地加入增值服務，令香港變為「購物體驗天堂」。

謝邱安儀指出，現時不論遊客或本地市場的零售業表現都「着晒火」，縱使當局推廣盛事經濟，但招數雖不可以說無用，但要時間才可見到效果，尤其是南下的較多是純遊客，不是來港購物，業界都出盡法寶，嘗試用不同方式將盛事變成錢，而零售、餐飲、旅遊和酒店業等不同業界近期亦頻繁舉行不同會議，期望共同推動合作，將盛事活動轉為生意及商機。

她又指出，部分商戶依靠大力推出優惠而成功刺激消費，令業績有升幅，但認為本地營運成本高，難以與內地鬥便宜，但香港的貨品品質等方面會做好，可靠提升性價比吸引客人。另外，政府於6月推行「全城禮貌運動」，謝邱安儀認同業界要做好服務，雖然受限於人手問題難度會較高，但亦建議借鑑內地的服務原則，為旅客多行一步，提供更良好的購物體驗。