足毽公開賽預熱港隊展示控球技巧　活動設足毽九宮格及砌圖等遊戲

第四屆「香港足毽公開賽」將於下月27日至31日舉行，中國香港足毽總會今日(16日)在深水埗西九龍中心舉行賽事新聞發佈會暨同樂日活動，為賽事預熱。活動上，港隊代表黃雪欣、呂慧思和鄧卓堯展示腳內側、腳外側、腳背和大腿控球技巧，並向市民分享備戰經驗及足毽技巧。活動現場還設有多個遊戲攤位供公眾玩樂，一家大小於同樂區試玩足毽九宮格、足毽同樂區、足毽砌圖及足毽填色遊戲，透過足毽運動，建立健康積極的生活模式。

活動邀請中國香港足毽總會會長余國賢先生、中國香港足毽總會主席吳耀強先生，以及一眾香港隊運動員和青少年隊運動員參與。余國賢表示，在總會的推動下，香港每年都會舉辦大型國際賽事如香港足毽公開賽，吸引多支外隊來港參賽。香港足毽運動員的實力亦不斷提升，更於亞洲足毽舞台達前五之列，相信今年港隊定會再創佳績、為港爭光。

第四屆「香港足毽公開賽」賽事分別於今年7月27日於藍田南體育館、7月28、29及31日於九龍公園體育館、7月30日於彩榮路公園體育館舉行，市民於賽事期間到場見證世界各地足毽運動員的精湛腳法，入場費用全免。