中国海洋石油特約：港人日吞50萬粒　燒賣點食先健康

不少港人愛吃燒賣，東網早前報道，兩款本地生產預先包裝燒賣樣本無標明含食物染色料，違反相關法例規定，引來不少「燒賣粉」關注。眾多燒賣中，魚肉燒賣往往被認為較健康，《東呼即應》找來營養師拆解，製作魚肉燒賣會加入肥豬肉或食用油增加風味，吸滿醬汁後熱量及鹽分更高，建議每次不要吃多於5粒；酒樓的點心燒賣更是「重油」，一籠熱量已接近一碗白飯，每次不宜吃超過兩粒。

坊間曾有根據燒賣皮供應商的數字估算，港人每日大約食用50萬粒燒賣，包括在酒樓吃的點心燒賣、在街頭「拮」的串串燒賣、微波爐翻熱的「叮叮燒賣」等；若計及自製燒賣皮的手工燒賣店，數字則更加驚人。被封「燒賣王子」的藝人吳業坤亦自言，從小已喜歡吃燒賣，更曾於疫情在酒店隔離期間，獨自鯨吞30粒拳頭般大的燒賣。

作為港人「醫肚」的常備選項，港人對於燒賣的質素問題自然特別關心。東網早前報道，食物安全中心公布兩款本地生產的預先包裝燒賣樣本，含有准許用於食物的染色料「酒石黃」，但未有在食物標籤配料表標明，不符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，惹來不少「關注組成員」關心；早前尖沙咀海濱市集「廿蚊4粒」燒賣，亦被指偏貴而引發熱議。

一般在港吃到的燒賣，材料不外乎豬肉、牛肉、雞肉、魚肉，及蝦肉等，當中不少人認為魚肉燒賣是健康小食。「家營營養中心」營養師謝施敏指出，除了魚肉及麵粉，魚肉燒賣亦會混入肥豬肉及豬油增加風味；即使部分魚肉燒賣標榜不加豬油，亦會添加起酥油或芥花籽油增加脂肪含量。

謝施敏指，5粒魚肉燒賣已約含兩茶匙油，熱量約210卡路里。而食用燒賣時通常會蘸豉油，甚至添加辣油，熱量就會更高，燒賣吸滿汁的鹽分更約相等於每日攝取建議上限一半；至於酒樓的點心燒賣，製作過程中更會加入大量肥豬肉及豬油，又會配搭蝦肉、蟹籽或鮑魚等配料，一籠4粒燒賣的卡路里，已接近約一碗白飯，每粒約含一茶匙油，比魚肉燒賣更容易致肥。

謝施敏建議，每次進食不多於5粒魚肉燒賣，同時要注意豉油及辣油的用量，酒樓燒賣更不宜吃多於兩粒；若想吃得比較健康，則可選雞肉燒賣，多以雞肉、小量豬肉及大豆蛋白製成，因而熱量較低。