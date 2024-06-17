板間房與蝨共枕　10戶爭2廁唔衞生

按統計處有關2021年的人口普查，約有21.5萬人住在俗稱劏房的分間樓宇單位，該些住戶入息中位數僅1.5萬元，遠低於全港住戶的水平（約2.7萬元），大多人只能選擇住在租金較便宜的劏房。有退休人士獨居板間房，需10戶共用兩個廁所，終日與木蝨為伴；也有夫妻輪候公屋10年，因租金較劏房貴而不會考慮申請過渡性房屋。

75歲的阿簡獨居於長沙灣板間房，未退休前因收入過額而未有申請公屋，4年前退休才開始輪候公屋。他的住處最細板間房面積僅35平方呎，10戶共用兩個廁所，不少住戶受木蝨困擾，阿簡慨嘆「與蝨共生」，單身人士只好「睇餸食飯」。

阿燕與丈夫於2013年開始申請公屋，至今已輪候逾10年。她租住的劏房單位約為100平方呎，租金3,800元。她認為自己所住單位屬於劣質劏房，惟不會考慮申請過渡性房屋，因租期短而租金較劏房貴。她也不會申請簡約公屋，因估計很快會上樓，認為簡約公屋成本貴過公屋，盼政府直接將土地興建公屋才實際解決劏房問題。

單親婦女阿圓獨力照顧有學習障礙的6歲女兒，未能工作靠綜援過活。她住在由社企營辦的「光房」，今年9月租約期滿，需要另覓居所。由於女兒在區內讀書，她遂申請深水埗欽州街過渡性房屋，但因申請公屋未滿3年而未合資格。她打算再租住深水埗劏房，盼居所可容納書枱讓女兒做功課，惟租金至少5,000元，超出她的綜援租金津貼（4,440元），需要用生活費來補貼。她盼政府能在市區興建更多過渡性房屋，最好直接興建公屋，讓基層家庭改善生活環境。