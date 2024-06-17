去年暴雨沖毀柴灣工場　利民會修復9月本月重開

去年9月一場世紀暴雨將柴灣利民會的新翠實業社徹底沖毀，東網記者去年到場直擊揭示工場恍如災場，傢具電器全毀，職員及工友亦被迫撤離。經過9個月修復，記者近日重返現場，工場已重新裝潢，格局闊落、燈火通明，添置的工作枱與五顏六色的儲物櫃，與去年災況形成強烈對比。工場停運期間逾150名會員被迫停工及轉到其他工場工作，有會員憶述工場遭水淹後發覺遺下重要文件，亦有工作逾30年的會員對工場停運深感難過。工場獲政府資助近1000萬港元復修，新工場的後門防煙門改成鋼製，又於斜道加高防水閘等，加強應對暴雨引發的洪水侵襲。

正在新工場認真處理郵票，在此工作了16年的阿敏表示，去年得知工場被洪水淹沒後，才記起她有一份重要文件遺下在工場裡必須取回，但因為工場環境危險而未能回去，幸得職員協助才成功拿回。她指工場復修期間她獲安排到其他地點工作，包括毗連的青年廣場及東貿廣場。不過，她仍是認為回到工場工作最溫暖，可以與朋友相聚，又可以在工場的廚房烹飪食物，更打趣說廚師烹飪技巧不錯，「個廚師都煮得都幾好食，又唔會多油」。

在此工作逾30年的錦煌就指，得悉工場遭到水浸後不可以回來工作、談話和吃飯等，頓時感到不開心，之後被分批轉去其他地方工作，是感到有點不習慣，如今回到工場與其他人一起工作，令他重現歡顏。

與去年的滿目瘡痍相比，如今工場重新裝修後燈火通明，地面乾淨整潔，被沖毀的部分櫃子已更換為全新的，也有許多社福機構向工場捐贈物資，而廚房的鐵櫃則清潔後重用，會員工作的大廳相當闊落，職員指重開初期會員會分階段工作，合共約150名會員輪流進行如郵件加工處理、分類或合成包裝等工作，亦新增了速遞服務。

利民會總幹事馮祥添憶述，去年水浸後最重要是為會員另覓地方提供訓練，因為突然失去1.2萬呎的工作地方，會比較擔心他們的精神健康。因為他們回來工作已經建立有規律的生活、正常的社交活動，加上他們留在家中，或會增加家人的照顧壓力，故當時租借了區內多個場地，包括教會、家庭服務中心和青年廣場等，讓會員繼續工作生產。

馮稱，修復工場需要大量資金，經過傳媒報道及通過申請後，最終分別獲政府獎券基金及呂鶴鳴伉儷悟宿基金會，合共撥款近1000萬港元，工場得以重新裝潢，並加強防洪措施，包括將後門防煙門換成鋼門，以至在斜道加高防水閘等，而政府部門亦進行大規模通渠工作，5月經歷過紅雨後，工場亦無水浸。長遠而言，他覓得一個新地方搬遷，惟他坦要一個空間大、方便會員的地方並不容易，暫時只能加以善用現有場地。