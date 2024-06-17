東方日報A1：房署笨招助單身　加快上樓勸嫁人

劏房環境惡劣。有關注團體最新的調查結果發現，七成受訪劏房住戶贊成政府立法規管劣質劏房，但同時逾六成受訪者擔心取締劣質劏房後，找不到市區可負擔租金的單位，近三成指其居所沒有自然光，住戶面對石屎剝落、滲漏嚴重，甚至鼠患及木蝨等問題。調查亦指輪候公屋機制弊病，有單身女士輪候公屋達17年仍未上樓，更透露曾有房屋署職員叫她結婚就可以加快上樓，令她頓時精神崩潰，直斥公屋計分制歧視單身人士。團體盼政府正視基層所需，改善單身人士公屋輪候，讓劏房戶告別惡劣居住環境。

明愛社區發展服務去年12月至今年4月期間，訪問了231個基層劏房戶，69.7%受訪者指單位沒有足夠伸展空間，27.7%人指室內沒有自然光，更有分別24.2%受訪者的單位內沒有通風設施，14%住所沒有可打開的窗戶。有逾兩成受訪者稱，有天花石屎剝落及牆身滲漏嚴重的情況，近兩成屋內有嚴重的鼠患、木蝨等問題，有近半受訪者認為所住單位是劣質劏房，當中以需要共用廚房或廁所的劏房戶佔大多數。

團體透過焦點小組做調查，結果顯示劏房戶認為居住面積、通風、採光設施、衞生環境及結構安全，都是界定劣質劏房的重要標準。而在訂立劏房標準最低面積時，當局需考慮是否有足夠空間可設獨立廁所、煮食空間及放置生活基本設備。

政府近日正式公布簡約公屋將於本月24日起接受申請，首批約4,440個單位分別位於元朗及牛頭角。然而，這項調查結果發現61.5%受訪者表示不會考慮申請簡約公屋，當中最主要原因是不想在上公屋前搬來搬去，搬遷負擔重佔47.9%，亦有34.5%人認為簡約公屋選址不方便上班上學，也是他們卻步的原因之一。

至於告別劏房的重要一步，是住戶獲派公屋。但該團體發現單身非長者劏房戶因經濟能力問題，只能選擇租金較平及細小的劏房單位，惟申請公屋政策對非長者單身人士採用的計分制度，令他們輪候多年都未必編配到單位。

今年52歲的阿來，早於2006年開始申請公屋，如今苦等17年仍未獲編配公屋。她指當年只需要150分就可以上樓，而獲審查的分數一直增加到現時的445分。她指知道自己的分數也沒意思，認為獲審查的分數「龍門任佢搬，分數隨時加」，4年前以為等到今年應可上樓，但今年計分仍然要等4年。她近年共搬了5次，租金愈搬愈貴，面積愈搬愈細，現居處只有約70平方呎。她更透露，曾有房屋署職員叫她結婚就可以加快上樓，她頓時精神崩潰，認為政府的政策是帶頭歧視單身人士。

明愛發言人黃芷翹指現時申請公屋政策對非長者單身人士採用計分制度，輪候10年亦未必編配到單位。因此，政府在規管劣質劏房的同時，更應改善單身人士公屋輪候制度，並為單身劏房住戶提供支援，例如過渡房屋及簡約公屋多設一人單位，長遠要加快公屋供應量。

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