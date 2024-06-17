柴灣屢成水浸重災區　渠務署：正進行雨水排放系統小型改善工程

柴灣區過去均成暴雨水浸重災區，去年9月柴灣道就有雨水夾雜黃泥傾瀉而下，有如瀑布般沖走行人及令路面嚴重水浸，也令為精神及情緒受困擾人士提供支援及復康服務的利民會新翠實業社付之一炬。記者追查發現，位於柴灣道上流的翡翠道一處山坡排水渠或與水浸有關，如今政府正於該處進行改善工程，包括加建約一米高的護土牆及舖設大型水管等。

雖然工場的水浸問題，在政府及工場同步加強內外防洪工作後暫時舒緩，惟工場內簇新的裝潢，卻隱藏着室內漏水危機。職員透露，天花板上的水管長年累月失修下生銹，至少有三處天花板出現渗漏問題，以致天花發霉並有油漆剝落，部分位置的燈泡被水弄至損壞，而亦有地方長期漏水要有水桶承載。

不過，職員指已向大廈管理處及樓上多個單位反映以上問題，而管理處有多次派人到場處理，記者採訪當日也有相關人員手持圖則，與工場職員商討如何解決問題，她盼儘快找到滲水源頭，避免室內漏水情況進一步惡化。

渠務署發言人指，正在柴灣翡翠道進行雨水排放系統小型改善工程，加建一條約300米長、1.65米直徑的排水管，以截取上游徑流，減低相關下游地區的水浸風險，該工程預計今年內完成。