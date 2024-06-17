指張翔王沛詩對副校任命仍分歧　政府：大學管治不力可收回資助

香港大學近期爆發校政風波，港大高層人事任命的「內鬥」仍未平息。政府介入事件並已成立調研小組，以釐清事實及了解各方問題。教育局局長蔡若蓮接受傳媒訪問表示，調研小組已會見了港大校長張翔和校委會主席王沛詩，兩人均承諾對小組調研積極配合，但他們對副校長任命仍存在分歧。

蔡若蓮指調研小組期望他們現階段放下爭議，首先處理副校長的臨時短期安排，再處理長期任命，確保大學運作不受影響。調研小組亦正在約見其他相關人士，檢視資料，之後會作出建議，並按《大學問責協議》要求跟進，若院校做不到良好管治，政府有權收回已撥出的資助額。

對於政府介入會否影響院校自主，她指當院校出現管治和溝通困難時，社會希望政府協調，做法與院校自主無關，強調暫時無人說院校沒有自主。

針對8大學費上調事宜，她指8大正與教資會商討2025年起3個學年的規劃，有機會在2025/26學年起上調學費，逐步達致學費成本收回率18%的目標。她指調整學費時會設立機制，檢視一籃子因素，包括社會經濟狀況、家庭負擔能力及通脹等，強調會循序漸進調整，不會一步到位。

早前教育局網頁上載首批學校外評報告總結章節，提及有學生唱國歌時聲線較細弱，她否認教育局「管得很細」，又指唱歌的聲線反映情感及投入度，上音樂課時老師亦會要求同學唱歌大聲一點，是很正常的建議，舉例唱卡拉OK時都不會細聲唱。她認為當局提醒學生在儀式上要投入，相信學校亦不會感到壓力。

被問到社會回復穩定，會否鬆綁國安教育時，她指師長有責任加強學生守法意識，並非鬆與緊的問題，強調若年輕人法治意識不強，將會終極吃虧。

通關後港人「北上」成風，她期望市民留港消費的同時，亦鼓勵家長多帶子女到內地體驗，真實立體了解國家發展，不單靠看報紙認識國家而產生誤解。

教育局去年4月開展高中公民與社會發展科內地考察，而香港往來北京及上海的動臥列車亦於日前開通，她指乘高鐵到這兩個地方是非常難得的體驗，相信教育局會積極探索乘坐動臥列車到內地考察方案。她又分享自己大學時代，亦曾經乘坐30多小時火車到北京，指與同學外遊是難忘經歷，亦非乘搭飛機可以體會到。