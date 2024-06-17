孔教學院大成小學將停辦　家長學生震驚感傷心

孔教學院大成小學日前（15日）宣布將於2026/27學年起停辦，並於下學年2025/26學年停收小一。有家長及學生表示對消息感到震驚，指從沒聽聞相關安排，有學生則表示對學校感到不捨，並對學校即將停辦感到傷心。校方則指校長、部分法團校董會成員及整個學校團隊對辦學團體的決定毫不知情，法團校董會成員將於今日（17日）下午6時召開記者招待會交代事情。

孫女士今早送外孫上學，她表示從沒想到學校會停辦，小朋友要轉到其他學校除了麻煩外，亦擔心會不適應，「真的心裏很不舒服」。她指小朋友於深圳長大，本學年才來香港入讀小一，結果一年未到就傳出停辦的消息，「他的粵語也不好，才剛剛適應。」她又指出小朋友父母要上班，所以每日由她送小朋友上學，希望轉校亦可入讀區內學校，不要太遠。

小四學生方同學對學校停辦感到不開心，最不捨校長及老師，平時校內與他們相處亦很開心。另一小四學生何同學則指不想轉到其他學校讀學，坦言知道消息後感到很不開心，「好想喊咁。」校內的老師同學都很友善，感到不捨。有學生則表示最不捨得學校的同學及老師，原本打算在畢業後再回學校探望老師，更指原先不知學校將停辦，感到震驚。