空氣清新機適用面積未必反映淨化力　消委會倡潔淨空氣量值顯示

香港空氣污染嚴重，不少家庭會添置空氣清新機改善室內空氣質素。消費者委員會測試10款空氣清新機，發現廠商雖然常以「聲稱適用房間面積」反映產品淨化能力，惟測試結果顯示兩者並非一定成正比。1款聲稱適用於700呎的空間，惟其除煙霧和塵埃的淨化速度，均較聲稱適用房間面積少於300呎的3款樣本更慢。測試亦發現，同組樣本去除煙霧和甲醛的淨化速度懸殊，最高相差分別為2.7倍和12.3倍。消委會倡議廠商跟從測試標準，改以潔淨空氣量（CleanAirDeliveryRate，CADR1）數值來顯示產品的空氣淨化能力。

測試的10款空氣清新機均機附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1,798港元至7,880港元不等。測試發現4款聲稱適用較大房間(646至1,000平方呎)的空氣清新機本除顆粒物速度差異大，淨化煙霧速度最快的LG樣本較最慢的b-MOLA樣本快2.7倍，平均每分鐘除去217.2立方呎的煙霧。不過，b-MOLA樣本的除顆粒物的速度非常慢，當中除煙霧及塵埃的淨化速度均少於100立方呎/分鐘，為全部樣本中最低，較聲稱適用房間面積最小(248至280平方呎)的3個樣本更慢。

此外，消費者在新裝修或添置家具後，或會以空氣清新機降低室內甲醛濃度。但測試同樣發現各樣本去除甲醛的速度非常懸殊，由6.9立方呎/分鐘至139.2立方呎/分鐘，淨化速度可相差19.2倍。一半樣本除甲醛的速度非常慢，淨化速度少於15立方呎／分鐘。按組別比較，第1和第3組別的樣本表現較懸殊，淨化速度分別相差2.6和12.3倍，速度相差只有0.59倍。

使用空氣清新機需時時更換過濾器，更換愈頻密，成本愈貴，因此過消費者選購時不應只考慮機價。消委會發現b-MOLA樣本每次需要更換2個過濾器，由於其建議使用時間亦較短，若每6個月更換1次，首10年更換過濾器的開支可達7,524港元，機價加上首10年的過濾器費用計算，樣本間總成本為2,600港元至12,412港元。該會促消費者多作比較，按處所環境和使用習慣挑選合適的產品。

b-MOLA回應消委會指，產品不只據美國或中國標準設計，只專注快速地淨化空氣，能同時處理多種有害污染物、臭味、殺滅細菌及病毒，又說較常見的氣味是揮發性有機化合物而非甲醛，認為消費者選購空氣清新機時應考慮實際需求及產品的淨化效能。