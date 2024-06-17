今年首5個月51宗牙科服務投訴　有港箍牙療程被安排到深圳磨牙

「睇牙梗係要揀有實力」，不少港人近期選擇北上睇牙，貪其收費較平，但不論在港或內地睇牙均要小心選擇。消委會表示，不時接獲有關牙科服務的投訴，其中今年首5個月收到51宗投訴，有投訴人在本港參加箍牙療程卻獲安排到深圳接受服務；另有人種牙期間因為牙樁打歪以致覆診逾30次仍無法根治痛楚，「牙痛慘過大病」。該會指內地對牙科服務的監管制度與本港不同，決定前應先了解清楚當中的細節，小心衡量。

該會提到，有投訴人到牙科中心A箍牙，收費約23,000港元，包括磨牙及18套牙套，但牙科中心後來指本地診沒有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理。投訴人曾經要求退款，但在商戶的游說下接受到深圳磨牙。開始箍牙療程後，投訴人於使用第8套牙套時發現並不能緊貼牙齒，於是向商戶投訴並要求退款。牙科中心職員堅持一旦開始療程便不可退款。最終消委會介入及調停後，中心最終與投訴人達成和解，同意退款約8,000港元及終止療程。

投訴人到 B 牙醫診所花費共38,000港元種牙及杜牙根。約兩年後出現牙痛及發炎情況，因此再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能有效根治問題。投訴人在另一診所檢查時被指，B牙醫診所醫生打歪了牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎。投訴人於是向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助。經消委會介入及調停後，最終 B 診所願意退回15,000港元。