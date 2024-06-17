以虛假資料提早提取強積金　25男女被捕　總涉款約570萬元

黃大仙區執法人員，早前接獲一間強積金中介公司職員報案，指有強積金供款人提供虛假文件，以提早提取強積金供款。人員經深入調查後，於本月11至14日進行「孤燈」行動，以「詐騙」及「使用虛假文書」罪拘捕18男7女（26至58歲），他們報稱職業分別為建築工人、司機、文員及售貨員等，供款金額介乎2,000港元至60萬港元不等，總涉款約570萬港元。

調查發現，被捕人士涉嫌向強積金中介公司提供虛假港澳居民居住證及民政事務處虛假宣誓聲明，聲稱永久離開香港並返回內地居住，另外亦有供款人提供虛假醫生證明，聲稱完全失去行為能力，其目的為提早提取強積金供款。行動中人員搜查被捕人住所，檢獲強積金文件及銀行紀錄。部分被捕人士表示，透過中介公司來電聲稱可為其整合強積金戶口，其後又表示可為其提早提取強積金供款。

過程中強積金供款人被要求簽署不同文件及在手機應用程式上提供人面辨識系統，而實際用途為中介公司開通虛擬貨幣戶口。所有被捕人士已獲准保釋候查，人員將繼續調查案件，調查方向包括中介及經紀，不排除會有更多人被捕。