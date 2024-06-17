盜浸大學生會80萬　前財務秘書被判囚25個月及賠22萬元

浸大學生會財務秘書去年涉嫌以活動開支為名，盜取學生會共80萬港元，因而被控兩項盜竊罪。他早前承認兩罪，今（17日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官斥被告違反誠信，判被告入獄25個月，另須向學生會賠償22萬港元。

現年24歲的男被告姚希縉，是香港浸會大學宗教及哲學系畢業生。他被控兩項盜竊罪，首罪指，他於2023年2月20日至21日之間，盜竊30萬港元的債項，由恒生銀行有限公司在一個帳號戶口欠香港浸會大學學生會。第二項控罪則指，被告於同年4月28日與5月2日之間，盜竊50萬港元的債項，由恒生銀行有限公司在另一個帳號戶口欠香港浸會大學學生會。上述財產均為浸大學生會所有。

案情指，浸大學生會持有兩個銀行戶口，由學生會主席、副主席或財務秘書作授權簽署人簽發支票，以應付日常運作開支。被告在2022年7月起出任學生會財務秘書，有關內閣於2023年5月請辭。之後，當暫代主席。核數時，發現兩筆無紀錄的支票，涉及共80萬港元。揭發被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬元及50萬港元舉辦學生會活動。行政助理向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。執法人員調查後發現，被告將其中近60萬港元轉至其證券戶口。

案件編號：KCCC1778/2023