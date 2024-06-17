擬建愛秩序灣體育館　供攀登霹靂舞等場地　前期工序逾億元

政府推動全民運動，但缺乏場地難以開展。政府擬於於東區愛禮街與東喜道交界處，佔地約12,485平方米，興建愛秩序灣體育館及休憩用地，除為區內增設1個適合舉辦大型比賽的場館外，亦為攀登、3人籃球、5人足球及霹靂舞等「城市運動」提供場地，而施工前期工序的預計費用為1.031億港元，相關工程預計在3年半內完成。

文化體育及旅遊局提交立法會的文件指出，愛秩序灣體育的主要設施包括1個可用作3個籃球場、3個排球場、12個羽毛球場、1個5人足球場或1個手球場的多用 途主場，並附設約2,000個 座位的觀眾席；1個可用作1個5人足球場、8個羽毛球場、1個手球場或1個合球場的多用途副場，並附設約300個座位的 觀眾席；1個可用作1個籃球場、4個羽毛球場、1個巧固球場或1個健球場的多用途場，並附設約150個座位的觀眾席，另有室內草地滾球場、健身室及1幅室外運動攀登牆等。

體育館亦設有室內暖水游泳池，包括有10條泳線的暖水游泳池；設有6條泳線的暖水訓 練池及1個戲水池。

戶外休憩用地提供1個戶外籃球場及1個戶外5人足球場，並提供新款 的健身器材予成人和青少年使用，亦會設有1個寵物公園、樹木園景連蔭棚、涼亭、座位和休憩區。同時提供約340個車位，供私家車、中型或重型貨車、旅 遊 巴、巴士及電單車使用。

文件指現時東區設有6間體育館，服務區內約516,000人。根據《香港規劃標準與準則》的要求，東區應設有7間體育館。而現有的6間體育館的多用途主場在過去5年的平 均使用率約為91. 2 9%，可見區內對新增體育設施的需求殷切。

至於體育館擬議施工前期工序主要包括設計工作；進行工地勘測工程及小型研究；根據《城市規劃條例》第16條提出規劃許可申請；為相關持份者舉辦公眾參與和諮詢活動 ，以及為主要工程擬備招標文件和評審標書 。