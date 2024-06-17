污水處理廠女工身亡　丈夫指死者在地面作風險評估

渠務署小蠔灣污水處理廠2021年11月發生致命意外，5名工人進行濕井管道維修工作期間，污水突然湧入濕井，最終導致一名女工身亡。死因庭今（17日）就事件展開死因研訊。女死者丈夫說，他經營工程公司，死者是員工，當日她負責在地面測試井內氣體有否問題。工程尾聲時他聞到臭氣，隨即便暈倒。有份落井的工人則形容氣味刺鼻，令他想嘔想暈。

是次研訊對象是王喜梅，她於1975年出生，2021年11月18日因事件去世，終年46歲。今次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理，預計審期9日。據其丈夫李金華指，他獨資經營一間工程公司，主要承接包括渠務維修及保養。死者在公司任職文員。李金華供稱，2021年11月，公司承接渠務署小蠔灣污水處理廠更換污水渠工程。11月18日，他跟兩名工人落井換污水渠，該井深8米。死者在地面，用儀器測試井內氣體有沒有問題及作風險評估。另一工人亦在地面看守。

李金華續供稱，當日下午4時許，當他們更換完污水渠，準備上地面之際，突然有污水流出，他覺得「好臭」，未幾便暈倒，醒來已身在醫院。死因研訊主任指，氣體測試儀器當日沒有開機記錄，李說「無可能」，他親眼見到儀器有顯示後才落井。李承認，他沒有根據規定帶急救箱等落井，解釋說是地方局限，在死因研訊主任進一步追問下，不諱言屬疏忽。當日有份落井的姓梁工人指，事發時聞到刺鼻氣味，「想返上去都返唔切」，結果在梯上暈到。姓林工人則稱，事發時臨收工，水閘開了，刺鼻氣味傳出，他感想嘔想暈，隨即暈倒。

案件編號：CCDI-1053/2021