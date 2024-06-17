批表現好及平庸公僕薪酬同上調3%　議員：需避免老馮加薪

行政長官員會同行政會議早前拍板，今年高層、中層及低層公務員劃一加薪3%，生效日期追溯至2024年4月1日。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（17日）討論有關決定，有議員認為整個加薪架構對表現好和表現平庸的公務員並沒有分別，需要避免出現「老馮」加薪的情況；亦有議員認為薪酬調整幅度可用更科學和方程式計算，避免公務員和社會每次「估估下」。

議員謝偉銓指整個加薪架構對表現好和表現平庸的公務員並沒有分別，認為政府需要思考如何分別不同表現的公務員有不同加薪，以免出現「老馮」加薪的情況，以及能夠激勵績效，他又問及很多資助機構的績效和支出如何做得更好。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱，相關制度以前曾作檢討，但較為複雜，而目前希望可以處理表現不好的公務員，過去就長期表現不佳的公務員有相關工作，如簡化處理機制、要求部門評核貼近現實，她又指同意工作表現不滿意的公務員不應該獲得同樣的增薪點，但指機制仍在下工夫，以劃分表現不好的公務員。

議員顏汶羽指每次情況考慮很多因素，是否可以用更科學和方程式計算薪酬加幅，避免公務員和社會每次「估估下」，而是用更科學和客觀的態度處理。楊何蓓茵表示，6大因素在不同年份有不同的考慮，部分年份如近年政府面臨財政赤字，政府財政承擔能力到甚麼地步很重要，如有年份需要提升公務員士氣，可能此部分較重要，因此現時沒有方程式給予特定比重，也能讓行政會議因應當時情況作出更合適決定，而有部分因素如公務員士氣也較難量化。

勞工界議員周小松表示結果偏離薪酬趨勢淨指標決定，對政府決定表示「失望」、「無奈」，又指目前公務員空缺率達10%，加上部門削減1%開支，對前線公務員士氣造成打擊。楊何蓓茵回應指會做好致力做好招聘工作，又指很多空缺將隨着下半年畢業，有新的人員加入。

她強調不是受到政治壓力而考慮調薪幅度，過去5年的確只有1年跟隨淨指標，但強調過去5年並「不平凡」，而雖然高層加薪有差距，但整個香港的專業都缺乏人才，如醫生、牙醫，出高人工和私營機構互搶，反而是「三輸」局面。

圖說

高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬劃一上調3%。