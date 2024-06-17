灣仔海濱6.29一連兩日設水上樂園　水上滑梯等7款遊戲等緊你

炎炎夏日，維港再有水上活動與大眾同樂！發展局和海濱事務委員會將於今月展開一系列活動，其中本月29至30日將會在灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行「玩轉海濱水上派對」，並推出7款期間限定的水上活動，歡迎市民在維港大玩特玩；也有「海濱流動展覽車」會在一連3個周末走訪港九新界不同的海濱場地，分享「海濱小知識」。所有活動費用全免，惟水上活動需預先報名，名額有限，切勿錯過！

灣仔「水上運動及康樂主題區」在6月29日起一連兩日化身「玩轉海濱水上派對」。海濱會首度設置水上滑梯，讓參與者「瀡」落水上浮墊，又可體驗雙人獨木舟或水上風火輪「轆」過維港；其他水上活動包括直立板SUP和平板賽艇體驗活動，更有2米高的巨型Flamingo海上暢遊體驗及海濱浮島沙發。活動會在今日(17日)下午4時起於活動網站接受報名，名額有限，市民萬勿錯過！

此外，由前日(15日)起連續3個周末，「海濱流動展覽車」將快閃港九新界海濱長廊，介紹海濱發展理念和進程。參觀者更可參與扭蛋問答遊戲和水波畫工作坊，只要在指定時段完成小任務，即可現場獲贈免費雪糕、曲奇或小禮品，由周六(22日)起同場還有維港海景階梯打卡裝置！每日名額或數量有限，先到先得，送完即止。