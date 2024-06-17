外籍情侶淪機場老鼠　行李大堂隨機偷篋　犯3宗竊110萬元財物

香港國際機場在本月4日發生2宗行李篋失竊案，機場區執法部門在接報後展開調查，至上周六(15日)拘捕一對外籍情侶，相信他們至少涉及3宗案件，盜走的財物包括貴價時裝和珠寶首飾，總值超過110萬港元，其中最貴一件手鐲更價值近30萬港元。有理由相信，疑犯可能是針對名牌「靚篋」進行盜竊，並透過轉賣篋內貴重物品獲利。

調查人員表示，該區執法部門在早前接獲2名受害人報案，指他們在本月4日外遊抵港後，無法在行李帶取回自己的寄艙行李，並表示行李內有大量名牌衣物和珠寶首飾。人員進行情報分析和翻查大量閉路電視後，鎖定2名男女疑犯的身份，發現他們由南韓抵港後，於行李認領大堂流連，並隨機盜竊其他旅客的行李。情報亦顯示，除了上述案件外，2人亦同時涉嫌於今年2月27日發生的另一宗行李盜竊案。

至上周六，人員循線拘捕2名疑犯(俱23歲)，並搜查多個位於本港的處所，成功尋回屬於受害人的部分失物，同時搜出一些寄件和轉售單據。人員會聯絡相關物流公司，以追查失物的去向。此外，人員在調查期間，發現2名疑犯在今年2月至6月有多次入境的紀錄，人員將會再作審視，以了解他們是否涉及更多同類型案件，稍後亦會對2人作出檢控。人員又呼籲，如有任何乘客在機場遺失行李篋或其他貴重物品，請盡快與調查人員聯絡。