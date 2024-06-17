水務署成立數字水務辦公室　推動供水服務數碼化

近年科技日新月異，水務署今日(17日)宣布成立數字水務辦公室，合併署內負責效率促進、數碼模型及資訊系統的組別，專責推動供水服務數碼化，並正籌劃一系列短、中、長期方案，透過建設及實施一體化數據處理系統，優化現有水務設施及客戶服務，提供更優質及更環保的供水服務。

短期方案包括整合申請數據，簡化供水申請流程，以便逐步便利高用水行業(包括餐飲業)營商，以及推出新的流動應用程式，為市民提供更便利的一站式供水帳戶及資訊服務。中期方面，辦公室會推動利用智能裝置、數碼孿生技術、人工智能等，逐步達致水務設施運作全面自動化，使供水更高效、更穩定及更安全。辦公室亦會積極探討更廣泛利用遙感器及機械人，加強緊急事故應變能力及工地安全。

長遠來說，辦公室會制定數字水務路線圖，推展智慧水務基礎建設，包括建立數據管理標準體系、水務署中央運作管理中心及水務署物聯網平台，以實現全面在線監察供水系統，並成立水務署雲端數據中心，提升數據安全。

另外，水務署與深圳市水務局已成立水務發展聯合工作小組，探討數字水務在兩地的發展和應用。辦公室亦會繼續與大灣區各城市的相關部門，就數字水務工作的不同範疇加強合作和交流，以建立「數字水務灣區」，推動高質量發展為目標。