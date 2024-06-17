早前獲財委會批准　政府將計劃下月成立數字政策辦公室

政府推動香港成為智慧城市，但外界批評電子政府發展緩慢，電子系統頻頻甩轆。為推動數字政府及提升公共服務水平，政府目標在年年7月內成立「數字政策辦公室」，計劃在今年向立法會提交修訂條例草案，規定相關車輛配備符合國際標準的車輛聲響警示系統，以提醒附近的行人和其他道路使用者。

立法會財務委員會上周五(14日)通過政府資訊科技總監辦公室及創新科技及工業局下效率促進辦公室的重組，以成立「數字政策辦公室」，相關職位轉移及追加撥款，包括追加撥款2.84億港元等，而政府強調項目不涉及額外撥款，追加款項也由創科局款項轉移。

根據創新科技及工業局提交立法會的文件指出，獲財委會批准有關項目後，當局目標在下月內正式成立「數字政策辦公室，引領各部門以數據推動數字政府及智慧城市發展。

在電動車聲響警示系統方面，根據運輸署提供的資料，車輛業界近年開發了1款寧靜車輛(包括電動車)而設的車輛聲響警示系統，以提醒附近的行人和其他道路使用者，而運輸署已透過車輛類型評定機制，由2021年7月1日起電車類型評定的申請，必須配備符合択格的車輛聲響警示系統，政府亦計劃在今年向立法會提交修訂《道路交通(車輛構造及保養)規例》(第374A章)，規定相關車輛應配備符合際標準的車輛聲響警示系統。