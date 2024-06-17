調查指市民認為網約車利大於弊　可逼的士提升服務質素

網約車與的士之間存在直接競爭關係，兩者間關係一直比較緊張。有智庫今日（17日）發布一項調查報告顯示，大部分市民認為網約車與的士可以共存，超過70%受訪者認為網約車的出現利大於弊，二者共存可以逼香港的的士行業提升服務質素。此外，不少受訪者亦表示香港的士服務存在不少問題，且不足以滿足繁忙時間交通需求。

香港公共交通智庫表示，此次調查共訪問1,030位香港市民，有73%的受訪者認為網約車優多於缺，主要優點為便利、可負擔的價格以及更多交通選擇。受訪者相信網約車的存在可以給大眾提供更多選擇，可以促進的士提升服務質素。調查還指出現今香港的士服務存在的不少問題，有59%的受訪者未對服務感到滿意。而在未感到滿意的人群所羅列的問題包括，75%認為司機行為不專業、63%拒載乘客、39%繞路及38%沒有電子支付方式。

香港公共交通智庫稱，近一半受訪者認為香港的士服務難以滿足交通需求，尤其是繁忙時間與深夜時間。受訪者稱，禁止網約車可能會令國際旅客在香港遊玩時感到不便。66%的受訪者更是認為此舉會影響香港作為國際城市的聲譽。香港公共交通智庫幹事陳迪遙表示，此調查證實了公眾強烈支持網約共乘汽車在香港發展，香港政府現正尋求改善香港的點對點交通服務的方案。