涉2020年示威阻差辦公　脫罪倉務員遭上訴　案件發還重審

2020年7月1日有大批市民上街示威及抗議《港區國安法》，期間一名青年被指阻礙警員拘捕另一名女子，遭起訴一項阻差辦公罪受審。裁判官彭亮廷最終裁定控罪表證不成立，青年當庭釋放。律政司不服判決提上訴，高院今（17日）頒判詞，裁定律政司上訴得直，將本案發還另一位裁判官重新審理。

報稱兼職倉務員的李兆聰現年21歲，控罪指他於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場勿地臣街出口，故意阻撓正當執行職務的警員25799。控方案情指，執法人員截停一名姓劉女子的時候，被告在劉的前方，他伸手嘗試拉走劉，但未能成功。其他執法人員上前制服被告。執法人員對姓劉女子作出的拘捕不合法，故並非在正當執行職務，裁定青年面對的控罪表證不成立。

高院法官今指，在毋需答辯階段，控方只須提出證據，當執法人員採取行動截停制伏劉時，她合理懷疑劉已或將或意圖干犯任何罪行，裁判官不應考慮證據是否足以證明劉干犯非法集結罪，也不應就着事實及證人的可信性作出裁斷。另外，裁判官考慮表面證據是否成立時，他對執法人員驅散行動的個人意見不應是相關的考慮。總括來說，原審裁判官法律上犯錯及沒有正確考慮、分析及評估所有應被考慮的證據，和錯誤考慮了他不應考慮的事項。考慮到本案整體情況，法官裁定律政司上訴得直，將本案發還另一名裁判官重新審理。

案件編號：HCMA 81/2023